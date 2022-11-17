Генерал США о взрыве в Польше: Скоро станет известно, откуда вылетела ракета

Генерал отметил, что вскоре станут известны новые данные о точке происхождения ракеты, вызвавшей взрыв в Польше.

"Будут доступны другие виды данных, поступающие из разных технических средств, и я предполагаю, что очень скоро мы будем подтверждены данные о том, какая точка происхождения, точка удара, под каким углом стояла вооруженная система, какой была траектория полета", - указал Милли.

В свою очередь, министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин указал, что американцы поддерживают тесную связь с польскими коллегами и полностью доверяют польскому правительственному расследованию.

"И какими бы ни были окончательные выводы, мир знает, что окончательную ответственность за этот инцидент несет Россия", - добавил чиновник.