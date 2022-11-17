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Генерал США про вибух у Польщі: Незабаром стане відомо, звідки вилетіла ракета

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Четвер 17 листопада 2022 00:21
Генерал США про вибух у Польщі: Незабаром стане відомо, звідки вилетіла ракета Фото: Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

На місці інциденту в польському Пшеводуві наразі працюють слідчі, серед яких є американські фахівці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Об'єднаного комітету начальників штабів США Марка Мілліа, зроблену під час пресконференції за результатами зустрічі Контактної групи щодо оборони України.

Генерал зазначив, що незабаром стануть відомі нові дані про точку походження ракети, яка спричинила вибух у Польщі.

"Будуть доступні інші види даних, що надходять із різних технічних засобів, і я припускаю, що дуже скоро ми матимемо підтверджені дані щодо того, яка точка походження, точка удару, під яким кутом стояла збройна система, якою була траєкторія польоту", - вказав Міллі.

Своєю чергою міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін вказав, що американці підтримують тісний зв'язок із польськими колегами та повністю довіряють польскому урядовому розслідуванню.

"І якими б не були остаточні висновки, світ знає, що остаточну відповідальність за цей інцидент несе Росія", - додав посадовець.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський запевнив, що позиція України щодо падіння російської ракети на території Польщі є прозорою, всю інформацію в повному доступі передано партнерам.

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