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Генерал США о взрыве в Польше: Скоро станет известно, откуда вылетела ракета

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Четверг 17 ноября 2022 00:21
Генерал США о взрыве в Польше: Скоро станет известно, откуда вылетела ракета Фото: Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

На месте инцидента в польском Пшеводуве работают следователи, среди которых есть американские специалисты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Объединенного комитета начальников штабов США Марка Миллиа, сделанное во время пресс-конференции по результатам встречи Контактной группы по обороне Украины.

Генерал отметил, что вскоре станут известны новые данные о точке происхождения ракеты, вызвавшей взрыв в Польше.

"Будут доступны другие виды данных, поступающие из разных технических средств, и я предполагаю, что очень скоро мы будем подтверждены данные о том, какая точка происхождения, точка удара, под каким углом стояла вооруженная система, какой была траектория полета", - указал Милли.

В свою очередь, министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин указал, что американцы поддерживают тесную связь с польскими коллегами и полностью доверяют польскому правительственному расследованию.

"И какими бы ни были окончательные выводы, мир знает, что окончательную ответственность за этот инцидент несет Россия", - добавил чиновник.

Напомним, президент Владимир Зеленский заверил, что позиция Украины по падению российской ракеты на территории Польши прозрачна, вся информация в полном доступе передана партнерам.

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