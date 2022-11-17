Генерал США о взрыве в Польше: Скоро станет известно, откуда вылетела ракета
На месте инцидента в польском Пшеводуве работают следователи, среди которых есть американские специалисты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Объединенного комитета начальников штабов США Марка Миллиа, сделанное во время пресс-конференции по результатам встречи Контактной группы по обороне Украины.
Генерал отметил, что вскоре станут известны новые данные о точке происхождения ракеты, вызвавшей взрыв в Польше.
"Будут доступны другие виды данных, поступающие из разных технических средств, и я предполагаю, что очень скоро мы будем подтверждены данные о том, какая точка происхождения, точка удара, под каким углом стояла вооруженная система, какой была траектория полета", - указал Милли.
В свою очередь, министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин указал, что американцы поддерживают тесную связь с польскими коллегами и полностью доверяют польскому правительственному расследованию.
"И какими бы ни были окончательные выводы, мир знает, что окончательную ответственность за этот инцидент несет Россия", - добавил чиновник.
Напомним, президент Владимир Зеленский заверил, что позиция Украины по падению российской ракеты на территории Польши прозрачна, вся информация в полном доступе передана партнерам.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.