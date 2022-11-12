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Генерал США спрогнозував перебіг війни в Україні після звільнення Херсона

Фото: Бен Ходжес, генерал США у відставці (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Звільнення Херсона дозволить українським військовим завдавати ударів з HIMARS по росіянам, які перебувають на підступах до Криму. Це послабить оборону окупантів та вплине на подальшу деокупацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колишнього командувача військ США в Європі, генерала у відставці Бена Ходжеса в Twitter.

"HIMARS скоро стрілятимуть з Херсона. Підступи до Криму в межах досяжності. Це послабить російську оборону, тоді як "ліве крило" контрнаступу до січня візьме Маріуполь та Мелітополь. Потім розпочинається вирішальний етап кампанії...звільнення Криму", - наголосив Ходжес.

Фото: радіус поразки HIMARS із Херсона (twitter.com/general_ben)

Також він зазначив, що важливу роль може відіграти надання Україні далекобійних ракет ATACMS, які дозволять нашим військам завдавати ударів по російських військових базах у тимчасово окупованому Криму з Херсона.

Нагадаємо, вчора, 11 листопада, стало відомо, що українські військові зайняли Херсон.

Пізніше до міста повернулися та приступили до виконання обов'язків військові адміністрації. ДСНС почала розмінувати території.

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