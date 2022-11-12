Генерал США спрогнозував перебіг війни в Україні після звільнення Херсона

"HIMARS скоро стрілятимуть з Херсона. Підступи до Криму в межах досяжності. Це послабить російську оборону, тоді як "ліве крило" контрнаступу до січня візьме Маріуполь та Мелітополь. Потім розпочинається вирішальний етап кампанії...звільнення Криму", - наголосив Ходжес.

Фото: радіус поразки HIMARS із Херсона (twitter.com/general_ben)

Також він зазначив, що важливу роль може відіграти надання Україні далекобійних ракет ATACMS, які дозволять нашим військам завдавати ударів по російських військових базах у тимчасово окупованому Криму з Херсона.