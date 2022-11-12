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Генерал США спрогнозировал ход войны в Украине после освобождения Херсона

Фото: Бен Ходжес, генерал США в отставке (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Освобождение Херсона позволит украинским военным наносить удары из HIMARS по россиянам, которые находятся на подступах к Крыму. Это ослабит оборону оккупантов и повлияет на дальнейшую деоккупацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на бывшего командующего войсками США в Европе, генерала в отставке Бена Ходжеса в Twitter.

"HIMARS скоро будут стрелять из Херсона. Подступы к Крыму в пределах досягаемости. Это ослабит российскую оборону, в то время как "левое крыло" контрнаступления к январю возьмет Мариуполь и Мелитополь. Затем начинается решающий этап кампании...освобождения Крыма", - отметил Ходжес.

Фото: радиус поражения HIMARS из Херсона (twitter.com/general_ben)

Также он отметил, что важную роль может отыграть предоставление Украине дальнобойных ракет ATACMS, которые позволят нашим войскам наносить удары по российским военным базам во временно оккупированном Крыму из Херсона.

Напомним, вчера, 11 ноября, стало известно, что украинские военные заняли Херсон.

Позже в город вернулись и приступили к исполнению обязанностей военные администрации. ГСЧС начала разминировать территории.

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