Генерал США спрогнозировал ход войны в Украине после освобождения Херсона

"HIMARS скоро будут стрелять из Херсона. Подступы к Крыму в пределах досягаемости. Это ослабит российскую оборону, в то время как "левое крыло" контрнаступления к январю возьмет Мариуполь и Мелитополь. Затем начинается решающий этап кампании...освобождения Крыма", - отметил Ходжес.

Фото: радиус поражения HIMARS из Херсона (twitter.com/general_ben)

Также он отметил, что важную роль может отыграть предоставление Украине дальнобойных ракет ATACMS, которые позволят нашим войскам наносить удары по российским военным базам во временно оккупированном Крыму из Херсона.