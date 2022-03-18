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Генерал США рассказал, что будет, если Путин откажется признавать поражение в войне

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Пятница 18 марта 2022 23:55
Генерал США рассказал, что будет, если Путин откажется признавать поражение в войне Фото: Бен Ходжес (wikipedia.org)
Автор: Роман Мирончук

Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес прогнозирует, если Владимир Путин откажется признавать поражение российской армии в войне против Украины, то у него будет худшая переговорная позиция. При этом в таком случае Украина сможет требовать от Кремля освобождения Крыма и Донбасса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерала Ходжеса в интервью Deutsche Welle.

Генерал США уверен, что путин не будет применять ядерное оружие и не станет расширять границы войны.

"Я не верю, что Кремль использует ядерное оружие. Во-первых, Путин не сможет сделать это сам. Я не верю, что окружающие его люди на самом деле заинтересованы в ядерной угрозе", - заявил военный эксперт.

Ходжес также прогнозирует, что через 10-12 дней у России закончатся ресурсы, и войска не смогут наступать. После этого Путин будет стараться "заморозить" конфликт и остаться на тех позициях, которые завоевала российская армия. Этот момент Украина может использовать, чтобы повернуть переговоры на свою сторону.

"Мы должны требовать, чтобы они вернулись не только к периоду до 24 февраля, но и к тому, что говорил президент Байден: украинский суверенитет является приоритетом для США, что россияне должны покинуть Крым, должны покинуть Донбасс", - заявил Бен Ходжес.

Ходжес также раскритиковал Запад в недостаточной поддержке Украины и за чрезмерную осторожность в действиях.

Напомним, Россия за три недели войны в Украине потеряла больше, чем США в Ираке и Афганистане.

Мы также писали о том, что из-за потерь и отказа воевать РФ собралась перебросить в Украину подразделения из Армении.

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