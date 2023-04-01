Генерал США оцінив ймовірність перемоги України в цьому році

"Я не думаю, що це буде зроблено в найближчій перспективі цього року", - заявив Міллі.

При цьому він підкреслив, хоч це і дуже складне військове завдання, але воно можливе до виконання.

"Зеленський багато разів публічно заявляв, що мета України - вигнати всіх росіян з окупованих Росією територій України. І це важливе військове завдання. Дуже, дуже складне військове завдання, оскільки кілька сотень тисяч росіян перебувають в Україні. Я не кажу, що цього не можна зробити. Я лише кажу, що це дуже складне завдання", - пояснив Міллі.

Нагадаємо, як нещодавно повідомляли в ЗМІ, західні лідери починають чіткіше уявляти, як повинна закінчитися війна в Україні, проте їм нібито бракує плану, як це зробити.

Додамо, як раніше заявляв президент Володимир Зеленський, Україна має все для перемоги над агресором вже в цьому році.

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