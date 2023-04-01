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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Генерал США оцінив ймовірність перемоги України в цьому році

Фото: голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі (GettyImagеs)
Автор: Марія Кучерявець

Україна навряд чи вижене всі російські сили зі своїх територій цього року. Адже це дуже складне завдання.

Про це заявив голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense One.

"Я не думаю, що це буде зроблено в найближчій перспективі цього року", - заявив Міллі.

При цьому він підкреслив, хоч це і дуже складне військове завдання, але воно можливе до виконання.

"Зеленський багато разів публічно заявляв, що мета України - вигнати всіх росіян з окупованих Росією територій України. І це важливе військове завдання. Дуже, дуже складне військове завдання, оскільки кілька сотень тисяч росіян перебувають в Україні. Я не кажу, що цього не можна зробити. Я лише кажу, що це дуже складне завдання", - пояснив Міллі.

Нагадаємо, як нещодавно повідомляли в ЗМІ, західні лідери починають чіткіше уявляти, як повинна закінчитися війна в Україні, проте їм нібито бракує плану, як це зробити.

Додамо, як раніше заявляв президент Володимир Зеленський, Україна має все для перемоги над агресором вже в цьому році.

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