Генерал США оценил вероятность победы Украины в этом году

"Я не думаю, что это будет сделано в ближайшей перспективе этого года", - заявил Милли.

При этом он подчеркнул, хотя это и очень сложная военная задача, но она возможна для выполнения.

"Зеленский много раз публично заявлял, что цель Украины - выгнать всех россиян с оккупированных Россией территорий Украины. И это важная военная задача. Очень сложная военная задача, поскольку несколько сотен тысяч россиян находятся в Украине. Я не говорю, что этого нельзя сделать. Я только говорю, что это очень сложная задача", - объяснил Милли.

Напомним, как недавно сообщали в СМИ, западные лидеры начинают более четко представлять, как должна закончиться война в Украине, однако им якобы не хватает плана, как это сделать.

Добавим, как ранее заявлял президент Владимир Зеленский, Украина имеет все для победы над агрессором уже в этом году.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.