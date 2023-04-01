ua ru
Сб, 01 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Генерал США оцінив ймовірність перемоги України в цьому році

Новость на русском →
Вашингтон, Субота 01 квітня 2023 08:25
Генерал США оцінив ймовірність перемоги України в цьому році Фото: голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі (GettyImagеs)
Автор: Марія Кучерявець

Україна навряд чи вижене всі російські сили зі своїх територій цього року. Адже це дуже складне завдання.

Про це заявив голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense One.

"Я не думаю, що це буде зроблено в найближчій перспективі цього року", - заявив Міллі.

При цьому він підкреслив, хоч це і дуже складне військове завдання, але воно можливе до виконання.

"Зеленський багато разів публічно заявляв, що мета України - вигнати всіх росіян з окупованих Росією територій України. І це важливе військове завдання. Дуже, дуже складне військове завдання, оскільки кілька сотень тисяч росіян перебувають в Україні. Я не кажу, що цього не можна зробити. Я лише кажу, що це дуже складне завдання", - пояснив Міллі.

Нагадаємо, як нещодавно повідомляли в ЗМІ, західні лідери починають чіткіше уявляти, як повинна закінчитися війна в Україні, проте їм нібито бракує плану, як це зробити.

Додамо, як раніше заявляв президент Володимир Зеленський, Україна має все для перемоги над агресором вже в цьому році.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

    Читайте РБК-Україна в Google News
    Сполучені Штати Америки Війська РФ Війна Росії проти України
    NEWS
    Тарифи, пенсії, е-рецепт на ліки: головні зміни квітня в Україні
    Тарифи, пенсії, е-рецепт на ліки: головні зміни квітня в Україні
    DAILY
    Тиранам тут не місце. Як вигнати Росію з Радбезу ООН та не повторити долю Ліги націй
    Дмитро Левицькийредактор ленты новостей Тиранам тут не місце. Як вигнати Росію з Радбезу ООН та не повторити долю Ліги націй