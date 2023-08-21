Генерал США обговорив війну Росії проти України з Папою Римським

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі провів зустріч з Папою Римським Франциском. Однією з тем обговорень стала війна Росії проти України.

Про це Міллі розповів під час спілкування з журналістами, повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24 .

За словами американського генерала, Папа Римський, очевидно, дуже стурбований сотнями тисяч убитих та поранених людей, безневинними жертвами серед цивільного населення.

"Йому дуже цікаво почути мою думку про стан війни, про статус війни та про людську трагедію, яка розгортається в Україні", - додав Міллі.

Він зазначив, що також обговорив з понтифіком і інші питання, зокрема "багато говорили про Африку".

Як розповів Міллі, "глибина знань 86-річного Папи про світові події просто вражає".

Миротворча ініціатива Ватикану

Нагадаємо, Папа Римський Франциск доручив своєму посланцю з питань миру в Україні Маттео Зуппі провести миротворчу місію, "щоб спробувати допомогти покінчити з війною в Україні".

Зуппі вже відвідував Київ, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Вони обговорили українську формулу миру.

Нещодавно посланець Папи заявив, що він працює над механізмом повернення депортованих дітей до України.