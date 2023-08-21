Генерал США обсудил войну России против Украины с Папой Римским
Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли провел встречу с Папой Римским Франциском. Одной из тем обсуждений стала война России против Украины.
Об этом Милли рассказал во время общения с журналистами, сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24.
По словам американского генерала, Папа Римский, очевидно, очень обеспокоен сотнями тысяч убитых и раненых людей, невинными жертвами среди гражданского населения.
"Ему очень интересно услышать мое мнение о состоянии войны, о статусе войны и о человеческой трагедии, которая разворачивается в Украине", - добавил Милли.
Он отметил, что также обсудил с понтификом и другие вопросы, в том числе "много говорили об Африке".
Как рассказал Милли, "глубина знаний 86-летнего Папы о мировых событиях просто впечатляет".
Миротворческая инициатива Ватикана
Напомним, Папа Римский Франциск поручил своему посланнику по вопросам мира в Украине Маттео Зуппи провести миротворческую миссию, "чтобы попытаться помочь покончить с войной в Украине".
Зуппи уже посещал Киев, где встретился с президентом Владимиром Зеленским. Они обсудили украинскую формулу мира.
Недавно посланник Папы заявил, что он работает над механизмом возвращения депортированных детей в Украину.
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