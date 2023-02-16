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Генерал США назвав крах армії Росії умовою для повної перемоги України у 2023 році

Фото: голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі (GettyImagеs)
Автор: Марія Кучерявець

Україна може звільнити всі окуповані території у 2023 році. Це може відбутися в разі краху російської армії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови Об’єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі для Financial Times.

Він наголосив, що Росія не може підкорити Україну і досягнути своїх політичних цілей військовим шляхом.

"Тому, ймовірно, війна Росії проти України має завершитись перемовинами і вікно можливостей для дипломатії може виникнути в будь-який час", - вважає Міллі.

За його словами, агресію потрібно зупинити "твердо, зі стримуванням і військовою силою". Разом з тим генерал США наголосив на необхідності уважного управління у випадку ескалації, адже "мова йде про Росію, яка є великою країною з ядерним арсеналом".

Міллі також вважає, що українцям буде надзвичайно важко досягнути повної перемоги цього року, що включатиме звільнення всіх своїх територій.

"Дуже, дуже важко також Україні цього року вигнати росіян з кожного дюйма окупованих Росією територій України. Не можна сказати, що це не може статись ... Але це буде надзвичайно складно і означатиме фактично крах російського війська", - заявив генерал США.

Нагадаємо, як раніше заявив керівник ГУР МО Кирило Буданов, цей рік може стати для України буде переможним. За його словами, українці зможуть порадіти хорошим новинам вже у середині чи другій половині 2023 року.

Додамо, як нещодавно заявили в НАТО, російський диктатор Володимир Путін, хоч і не показує, що хоче миру, але має зрозуміти, що він не може перемогти у війні проти України. в Альянсі також зазначили, що перемога України для союзників є пріоритетною.

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