RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Генерал США назвал крах армии России условием полной победы Украины в 2023 году

Фото: глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли (GettyImagеs)
Автор: Мария Кучерявец

Украина может освободить все оккупированные территории в 2023 году. Это может произойти в случае краха российской армии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли для Financial Times.

Он подчеркнул, что Россия не может покорить Украину и добиться своих политических целей военным путем.

"Поэтому, вероятно, война России против Украины должна завершиться переговорами, и окно возможностей для дипломатии может возникнуть в любое время", - считает Милли.

По его словам, агрессию следует остановить "твердо, со сдерживанием и военной силой". Вместе с тем генерал США указал на необходимость внимательного управления в случае эскалации, ведь "речь идет о России, которая является большой страной с ядерным арсеналом".

Милли также считает, что украинцам будет очень тяжело достичь полной победы в этом году, что будет включать освобождение всех своих территорий.

"Очень тяжело также Украине в этом году выгнать россиян с каждого дюйма оккупированных Россией территорий Украины. Нельзя сказать, что это не может произойти... Но это будет чрезвычайно сложно и будет фактически означать крах российской армии", - заявил генерал США.

Напомним, как ранее заявил руководитель ГУР МО Кирилл Буданов, этот год может стать для Украины победным. По его словам, украинцы смогут порадоваться хорошим новостям уже в середине или второй половине 2023 года.

Добавим, как недавно заявили в НАТО, российский диктатор Владимир Путин хотя и не показывает, что хочет мира, но должен понять, что он не может победить в войне против Украины. В Альянсе также отметили, что победа Украины для союзников приоритетна.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиВойна России против Украины