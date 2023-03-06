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Генерал США Міллі відвідав Сирію. Туреччина вимагає роз'яснень

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Понеділок 06 березня 2023 19:06
Генерал США Міллі відвідав Сирію. Туреччина вимагає роз'яснень Фото: голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У суботу, 4 березня, голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі здійснив перший візит до Сирії як вищий американський генерал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN та "Анадолу".

Під час візиту Міллі зустрівся з американськими військами на північному сході країни, які перебувають там у рамках кампанії з розгрому ІДІЛ, і проінспектував заходи щодо захисту військ.

Зі свого боку Міністерство закордонних справ Сирії засудило, за словами відомства, "незаконний" візит Мілі на військову базу США, заявивши, що це "кричуще порушення суверенітету і територіальної цілісності країни".

Водночас до Міністерства закордонних справ Туреччини викликали посла США в Анкарі Джеффа Флейка.

У відомстві від влади США зажадали роз'яснень у зв'язку з відвідуванням Сирії генералом Міллі.

Раніше повідомлялося, що повноваження Міллі закінчуються восени 2023 року. Президент США Джо Байден незабаром може оголосити кандидата на його посаду.

Крім того, 2 березня голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі провів чергову телефонну розмову з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

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