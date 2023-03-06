Генерал США Милли посетил Сирию. Турция требует разъяснений
В субботу, 4 марта, глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли осуществил первый визит в Сирию в качестве высшего американского генерала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN и "Анадолу".
В ходе визита Милли встретился с американскими войсками на северо-востоке страны, которые находятся там в рамках кампании по разгрому ИГИЛ, и проинспектировал меры по защите войск.
В свою очередь Министерство иностранных дел Сирии осудило, по словам ведомства, "незаконный" визит Мили на военную базу США, заявив, что это "вопиющее нарушение суверенитета и территориальной целостности страны".
В то же время в Министерство иностранных дел Турции вызвали посла США в Анкаре Джеффа Флейка.
В ведомстве от властей США потребовали разъяснений в связи с посещением Сирии генералом Милли.
Ранее сообщалось, что полномочия Милли истекают осенью 2023 года. Президент США Джо Байден вскоре может объявить кандидата на его должность.
Кроме того, 2 марта глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли провел очередной телефонный разговор с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.
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