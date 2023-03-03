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Байден незабаром оголосить кандидата на заміну генерала США Міллі, - NYT

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США, П'ятниця 03 березня 2023 20:05
Байден незабаром оголосить кандидата на заміну генерала США Міллі, - NYT Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Президент США Джо Байден незабаром може оголосити кандидата на посаду голови Комітету начальників штабів ЗС замість генерала Марка Міллі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Повноваження Міллі закінчуються восени 2023 року.

За даними видання, розглядаються два претенденти: голова штабу ВПС генерал Чарльз Браун і командувач Корпусом морської піхоти генерал Девід Бергер.

Чарльз Квінтон Браун молодший

Американський військовий, 22-й начальник штабу Військово-повітряних сил США. Попередні посади Ч. К. Брауна включають виконання обов'язків командувача Тихоокеанськими військово-повітряними силами, командувача повітряним компонентом Індо-Тихоокеанського командування Сполучених Штатів і виконавчим директором штабу бойових операцій Тихоокеанського регіону. Як командувач повітряним компонентом Центком, він відповідав за розробку планів дій у надзвичайних ситуаціях та проведення повітряних операцій у зоні відповідальності 20 країн, що охоплює Центральну та Південно-Західну Азію.

Девід Хілларі Бергер

Генерал морської піхоти, 38 комендант корпусу морської піхоти США. Обіймав різні штабні та командні посади, брав участь в операції "Свобода Іраку" та в операції "Незламна свобода". Будучи лейтенантом і капітаном, служив командиром взводу Індійської роти 3-го батальйону, 7-го полку першої дивізії морської піхоти, офіцером оперативного відділу штабу другого розвідувального батальйону в ході операції "Буря в пустелі".
На посаді заступника командувача другої дивізії морської піхоти Бергер був здійснений у бригадні генерали. Він був направлений у Косово, де прослужив один рік головою штабу KFOR у Пріштіні. З 2009 по 2011 рік служив у головному штабі морської піхоти директором відділу планування, політики та операцій. У 2012 році вирушив до Афганістану, де очолював першу дивізію морської піхоти під час операції "Незламна свобода".

Нагадаємо, що у четвер, 2 березня, голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі провів чергову телефонну розмову з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Раніше повідомлялось, що Міллі періодично спілкується з начальником Генштабу РФ, щоб розряджати обстановку на тлі війни.

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