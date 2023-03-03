Байден незабаром оголосить кандидата на заміну генерала США Міллі, - NYT

Повноваження Міллі закінчуються восени 2023 року.

За даними видання, розглядаються два претенденти: голова штабу ВПС генерал Чарльз Браун і командувач Корпусом морської піхоти генерал Девід Бергер.

Чарльз Квінтон Браун молодший

Американський військовий, 22-й начальник штабу Військово-повітряних сил США. Попередні посади Ч. К. Брауна включають виконання обов'язків командувача Тихоокеанськими військово-повітряними силами, командувача повітряним компонентом Індо-Тихоокеанського командування Сполучених Штатів і виконавчим директором штабу бойових операцій Тихоокеанського регіону. Як командувач повітряним компонентом Центком, він відповідав за розробку планів дій у надзвичайних ситуаціях та проведення повітряних операцій у зоні відповідальності 20 країн, що охоплює Центральну та Південно-Західну Азію.

Девід Хілларі Бергер

Генерал морської піхоти, 38 комендант корпусу морської піхоти США. Обіймав різні штабні та командні посади, брав участь в операції "Свобода Іраку" та в операції "Незламна свобода". Будучи лейтенантом і капітаном, служив командиром взводу Індійської роти 3-го батальйону, 7-го полку першої дивізії морської піхоти, офіцером оперативного відділу штабу другого розвідувального батальйону в ході операції "Буря в пустелі".

На посаді заступника командувача другої дивізії морської піхоти Бергер був здійснений у бригадні генерали. Він був направлений у Косово, де прослужив один рік головою штабу KFOR у Пріштіні. З 2009 по 2011 рік служив у головному штабі морської піхоти директором відділу планування, політики та операцій. У 2012 році вирушив до Афганістану, де очолював першу дивізію морської піхоти під час операції "Незламна свобода".