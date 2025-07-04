Генерал з США Гринкевич вступив у командування силами НАТО в Європі: що про нього відомо

Що відомо про генерала Гринкевича

Генерал-лейтенант повітряних сил США Алексус Гринкевич - нащадок білоруських емігрантів, його прадід емігрував з Російської імперії до США у 1899 році. Сам Гринкевич з 1993 року робить кар'єру у ВПС США.

Генерал має понад 2300 часів нальоту на винищувачах F-16 Fighting Falcon та F-22 Raptor, його позивний - "Грінч". Він був директором з операцій у ЦЕНТКОМ (Центральне командування), з 2022 по 2024 роки очолював Дев'яті повітряні сили, з 2024 року був директором з операцій Об'єднаного штабу міністерства оборони США.

З червня 2025 року наказом президента США Дональда Трампа Гринкевич призначений Верховним головнокомандувачем об'єднаних збройних сил НАТО в Європі (SACEUR).

Посаду SACEUR з моменту її створення обіймав виключно генерал з США. Першим SACEUR в Європі був герой Другої світової війни та майбутній президент Сполучених Штатів Дуайт Ейзенхауер.

Гринкевич - один з небагатьох членів команди Трампа, який впевнений, що Україна може перемогти у війні проти Росії. Генерал не побоявся заявити про це під час слухань щодо його призначення, але все одно отримав посаду.

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