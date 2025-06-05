Трамп призначив нового головкома об'єднаних сил НАТО: що про нього відомо
Президент США Дональд Трамп призначив нового верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європі. Ним став генерал-лейтенант Алексус Гринкевич.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони США.
Міністр оборони США Піт Хегсет сьогодні оголосив, що президент Трамп висунув нову кандидатуру на посаду верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО.
"Генерал-лейтенанта ВПС Алексуса Дж. Гринкевича призначити на посаду генерала під час виконання обов'язків Верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі", - пояснив він.
Водночас за словами міністра, НАТО також погодилося призначити генерал-лейтенанта Гринкевича верховним головнокомандувачем об'єднаних збройних сил НАТО в Європі.
Зауважимо, що Гринкевич наразі обіймає посаду директора операцій J-3 Об'єднаного штабу Пентагону, Вашингтон, округ Колумбія.
Окрім посади в НАТО, генерал-лейтенант буде призначений командувачем Європейського командування США.
Зауважимо, що наприкінці минулого місяця Reuters повідомляло, що Трамп залишає за США контроль над силами НАТО в Європі.
Це рішення стало тимчасовим полегшенням для європейських союзників по НАТО на тлі стурбованості щодо швидкого відходу США від цих питань.
Крім того, нагадаємо, що цю посаду, яка контролює всі операції НАТО в Європі, з моменту її створення після Другої світової війни обіймав американський генерал. До цього це був генерал Крістофер Каволі, якого призначили у липні 2022 року.
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