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Трамп призначив нового головкома об'єднаних сил НАТО: що про нього відомо

США, Четвер 05 червня 2025 17:46
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Трамп призначив нового головкома об'єднаних сил НАТО: що про нього відомо Фото: новий головнокомандувач об'єднаних сил НАТО і глава Європейського командування американської армії Алексус Грінкевич (flickr.com irforceassociation )
Автор: Каріна Левицька

Президент США Дональд Трамп призначив нового верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європі. Ним став генерал-лейтенант Алексус Гринкевич.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони США.

Міністр оборони США Піт Хегсет сьогодні оголосив, що президент Трамп висунув нову кандидатуру на посаду верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО.

"Генерал-лейтенанта ВПС Алексуса Дж. Гринкевича призначити на посаду генерала під час виконання обов'язків Верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі", - пояснив він.

Водночас за словами міністра, НАТО також погодилося призначити генерал-лейтенанта Гринкевича верховним головнокомандувачем об'єднаних збройних сил НАТО в Європі.

Зауважимо, що Гринкевич наразі обіймає посаду директора операцій J-3 Об'єднаного штабу Пентагону, Вашингтон, округ Колумбія.

Окрім посади в НАТО, генерал-лейтенант буде призначений командувачем Європейського командування США.

Зауважимо, що наприкінці минулого місяця Reuters повідомляло, що Трамп залишає за США контроль над силами НАТО в Європі.

Це рішення стало тимчасовим полегшенням для європейських союзників по НАТО на тлі стурбованості щодо швидкого відходу США від цих питань.

Крім того, нагадаємо, що цю посаду, яка контролює всі операції НАТО в Європі, з моменту її створення після Другої світової війни обіймав американський генерал. До цього це був генерал Крістофер Каволі, якого призначили у липні 2022 року.

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