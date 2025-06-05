Трамп призначив нового головкома об'єднаних сил НАТО: що про нього відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони США .

Водночас за словами міністра, НАТО також погодилося призначити генерал-лейтенанта Гринкевича верховним головнокомандувачем об'єднаних збройних сил НАТО в Європі.

"Генерал-лейтенанта ВПС Алексуса Дж. Гринкевича призначити на посаду генерала під час виконання обов'язків Верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі", - пояснив він.

Міністр оборони США Піт Хегсет сьогодні оголосив, що президент Трамп висунув нову кандидатуру на посаду верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО.

Зауважимо, що наприкінці минулого місяця Reuters повідомляло, що Трамп залишає за США контроль над силами НАТО в Європі.

Це рішення стало тимчасовим полегшенням для європейських союзників по НАТО на тлі стурбованості щодо швидкого відходу США від цих питань.

Крім того, нагадаємо, що цю посаду, яка контролює всі операції НАТО в Європі, з моменту її створення після Другої світової війни обіймав американський генерал. До цього це був генерал Крістофер Каволі, якого призначили у липні 2022 року.

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