Генерал из США Гринкевич вступил в командование силами НАТО в Европе: что о нем известно

Что известно о генерале Гринкевиче

Генерал-лейтенант воздушных сил США Алексус Гринкевич - потомок белорусских эмигрантов, его прадед эмигрировал из Российской империи в США в 1899 году. Сам Гринкевич с 1993 года делает карьеру в ВВС США.

Генерал имеет более 2300 часов налета на истребителях F-16 Fighting Falcon и F-22 Raptor, его позывной - "Гринч". Он был директором по операциям в ЦЕНТКОМ (Центральное командование), с 2022 по 2024 годы возглавлял Девятые воздушные силы, с 2024 года был директором по операциям Объединенного штаба министерства обороны США.

С июня 2025 года приказом президента США Дональда Трампа Гринкевич назначен Верховным главнокомандующим объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SACEUR).

Должность SACEUR с момента ее создания занимал исключительно генерал из США. Первым SACEUR в Европе был герой Второй мировой войны и будущий президент Соединенных Штатов Дуайт Эйзенхауэр.

Гринкевич - один из немногих членов команды Трампа, который уверен, что Украина может победить в войне против России. Генерал не побоялся заявить об этом во время слушаний по его назначению, но все равно получил должность.

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