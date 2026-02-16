UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Удар по телевежі Києва: хто віддав наказ на трагічний обстріл у 2022 році

Архівне фото: генерал РФ отримав підозру за удар по телевежі Києва (t me UA_National_Police)
Автор: Наталія Кава

Прокурори повідомили про підозру російському генерал-майору, який, за даними слідства, віддав наказ завдати ракетного удару по Київській телевежі на початку повномасштабного вторгнення.

Атака ракетами Х-101

За даними слідства, 1 березня 2022 року за наказом підозрюваного було здійснено ракетний удар по Києву крилатими ракетами Х-101. Внаслідок атаки загинули п’ятеро цивільних, ще шестеро отримали поранення.

Удар спричинив пошкодження телевежі, житлових будинків, будівлі Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, а також інших об’єктів цивільної інфраструктури.

Інші фігуранти справи

Раніше у межах цього кримінального провадження підозри отримали ще два російські генерали - командувач дальньої авіації ВПС РФ та командир 121-го важкого бомбардувального полку, причетні до підготовки та здійснення атаки.

Причетність до інших ударів

За даними української розвідки, підозрюваний також причетний до організації ракетних атак стратегічної авіації РФ по українських містах, які спричинили значні руйнування цивільної інфраструктури та загибель мирного населення.

Йдеться, зокрема, про удари крилатими ракетами Х-22, Х-32, Х-101/102 та Х-555 по енергетичних і цивільних об’єктах України.

Нагадаємо, сьогодні Офіс Генпрокурора повідомив про підозру командувачу та начальнику штабу Чорноморського флоту Росії. Слідство вважає, що вони причетні до організації ракетного удару по Львову 6 липня 2023 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївВійна в УкраїніОфіс Генпрокурора