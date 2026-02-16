Удар по телевежі Києва: хто віддав наказ на трагічний обстріл у 2022 році

Атака ракетами Х-101

За даними слідства, 1 березня 2022 року за наказом підозрюваного було здійснено ракетний удар по Києву крилатими ракетами Х-101. Внаслідок атаки загинули п’ятеро цивільних, ще шестеро отримали поранення.

Удар спричинив пошкодження телевежі, житлових будинків, будівлі Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, а також інших об’єктів цивільної інфраструктури.

Інші фігуранти справи

Раніше у межах цього кримінального провадження підозри отримали ще два російські генерали - командувач дальньої авіації ВПС РФ та командир 121-го важкого бомбардувального полку, причетні до підготовки та здійснення атаки.

Причетність до інших ударів

За даними української розвідки, підозрюваний також причетний до організації ракетних атак стратегічної авіації РФ по українських містах, які спричинили значні руйнування цивільної інфраструктури та загибель мирного населення.

Йдеться, зокрема, про удари крилатими ракетами Х-22, Х-32, Х-101/102 та Х-555 по енергетичних і цивільних об’єктах України.