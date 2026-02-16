Удар по телебашне Киева: кто отдал приказ на трагический обстрел в 2022 году

Прокуроры сообщили о подозрении российскому генерал-майору, который, по данным следствия, отдал приказ нанести ракетный удар по Киевской телебашне в начале полномасштабного вторжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генпрокурора.
По данным следствия, 1 марта 2022 года по приказу подозреваемого был осуществлен ракетный удар по Киеву крылатыми ракетами Х-101. В результате атаки погибли пятеро гражданских, еще шестеро получили ранения.
Удар вызвал повреждения телебашни, жилых домов, здания Национального университета здравоохранения Украины имени П. Л. Шупика, а также других объектов гражданской инфраструктуры.
Ранее в рамках этого уголовного производства подозрения получили еще два российских генерала - командующий дальней авиации ВВС РФ и командир 121-го тяжелого бомбардировочного полка, причастные к подготовке и осуществлению атаки.
По данным украинской разведки, подозреваемый также причастен к организации ракетных атак стратегической авиации РФ по украинским городам, которые повлекли значительные разрушения гражданской инфраструктуры и гибель мирного населения.
Речь идет, в частности, об ударах крылатыми ракетами Х-22, Х-32, Х-101/102 и Х-555 по энергетическим и гражданским объектам Украины.
Напомним, сегодня Офис Генпрокурора сообщил о подозрении командующему и начальнику штаба Черноморского флота России. Следствие считает, что они причастны к организации ракетного удара по Львову 6 июля 2023 года.