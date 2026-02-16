RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Удар по телебашне Киева: кто отдал приказ на трагический обстрел в 2022 году

Архивное фото: генерал РФ получил подозрение за удар по телебашне Киева (t me UA_National_Police)
Автор: Наталья Кава

Прокуроры сообщили о подозрении российскому генерал-майору, который, по данным следствия, отдал приказ нанести ракетный удар по Киевской телебашне в начале полномасштабного вторжения.

Атака ракетами Х-101

По данным следствия, 1 марта 2022 года по приказу подозреваемого был осуществлен ракетный удар по Киеву крылатыми ракетами Х-101. В результате атаки погибли пятеро гражданских, еще шестеро получили ранения.

Удар вызвал повреждения телебашни, жилых домов, здания Национального университета здравоохранения Украины имени П. Л. Шупика, а также других объектов гражданской инфраструктуры.

Другие фигуранты дела

Ранее в рамках этого уголовного производства подозрения получили еще два российских генерала - командующий дальней авиации ВВС РФ и командир 121-го тяжелого бомбардировочного полка, причастные к подготовке и осуществлению атаки.

Причастность к другим ударам

По данным украинской разведки, подозреваемый также причастен к организации ракетных атак стратегической авиации РФ по украинским городам, которые повлекли значительные разрушения гражданской инфраструктуры и гибель мирного населения.

Речь идет, в частности, об ударах крылатыми ракетами Х-22, Х-32, Х-101/102 и Х-555 по энергетическим и гражданским объектам Украины.

 

Напомним, сегодня Офис Генпрокурора сообщил о подозрении командующему и начальнику штаба Черноморского флота России. Следствие считает, что они причастны к организации ракетного удара по Львову 6 июля 2023 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВойна в УкраинеОфис Генпрокурора