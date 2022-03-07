Генерал РФ, который отдал приказ бомбить Харьков - родом из Чугуева

В Харькове поймали генерала, который отдавал преступные наказы бомбить город. Оказалось, что он родом из Чугуева Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову.
"Генерал РФ, который дал преступные приказы бомбить Харьков, родился в Чугуеве (это Харьковская область). Работаем. Гаага", - написала Венедиктова на своей странице в Facebook.
Известно, что генерала зовут Олег Маковецкий. И именно он отдавал приказы бомбить мирные кварталы и жилые дома Харькова.
Однако выяснилось, что генерал-майор, командующий 6 Ленинградской Краснозменной армии ВВСЭ Олег Маковецкий родился в 1966 году в городе Чугуев Харьковской области.
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Напомним, ранее мы писали о том, что стали известны потери оккупантов под Харьковом.
А также рассказывали о том, что в Харькове рассказали о последствиях авиаударов по Харькову 6 марта.
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