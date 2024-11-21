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Генерал Північної Кореї отримав поранення в Курській області, - WSJ

Фото: високопоставлений північнокорейський генерал був поранений (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Високопоставлений північнокорейський генерал отримав поранення в Курській області. Це відбулось під час нещодавніх ударів українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Солдати КНДР в Росії

Нагадаємо, що цієї осені Північна Корея направила війська на допомогу Російській Федерації. Північнокорейські солдати пройшли навчання полігонах на сході РФ, після чого їх направили до українського кордону.

Війська КНДР вже брали участь у бойових діях проти ЗСУ у Курській області. За даними видання Financial Times, Північна Корея також надала Росії ракетні та артилерійські системи великої дальності.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що КНДР хоче отримати від Росії технології в обмін на солдатів. Йдеться про технології у ракетній, ядерній та інших військових програмах.

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Північна КореяВійна Росії проти України