Генерал Північної Кореї отримав поранення в Курській області, - WSJ

Солдати КНДР в Росії

Нагадаємо, що цієї осені Північна Корея направила війська на допомогу Російській Федерації. Північнокорейські солдати пройшли навчання полігонах на сході РФ, після чого їх направили до українського кордону.

Війська КНДР вже брали участь у бойових діях проти ЗСУ у Курській області. За даними видання Financial Times, Північна Корея також надала Росії ракетні та артилерійські системи великої дальності.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що КНДР хоче отримати від Росії технології в обмін на солдатів. Йдеться про технології у ракетній, ядерній та інших військових програмах.

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