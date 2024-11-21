Генерал Северной Кореи получил ранение в Курской области, - WSJ

Солдаты КНДР в России

Напомним, что этой осенью Северная Корея направила войска на помощь Российской Федерации.

По данным издания Financial Times, Северная Корея также предоставила России ракетные и артиллерийские системы большой дальности.

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что КНДР хочет получить от России технологии в обмен на солдат. Речь идет о технологиях в ракетной, ядерной и других военных программах.

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