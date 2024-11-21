Генерал Северной Кореи получил ранение в Курской области, - WSJ

Высокопоставленный северокорейский генерал получил ранения в Курской области. Это произошло во время недавних ударов украинских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
Напомним, что этой осенью Северная Корея направила войска на помощь Российской Федерации.
По данным издания Financial Times, Северная Корея также предоставила России ракетные и артиллерийские системы большой дальности.
Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что КНДР хочет получить от России технологии в обмен на солдат. Речь идет о технологиях в ракетной, ядерной и других военных программах.
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