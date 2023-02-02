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Генерал Павлюк розповів, як змінилась тактика росіян після 11 місяців війни

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Київ, Четвер 02 лютого 2023 12:26
Генерал Павлюк розповів, як змінилась тактика росіян після 11 місяців війни Фото: генерал-лейтенант Олександр Павлюк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Наталія Юрченко

Росія за 11 місяців війни дещо змінила стратегію ведення бойових дій, відійшовши від лінійної тактики. Водночас ворог досі має переважаючі сили на полі бою.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів Командувач угруповання сил і засобів оборони Києва, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

"Вони також вчаться на війні, як і вчимося ми. Вони відходять від лінійної тактики, що була на початку, коли вони атакували батальйонними тактичними групами. Зараз росіяни діють дрібнішими штурмовими групами. Простежується багато нових варіантів дій, противник випробовує їхню ефективність. Деякі з них дають результат, деякі - навпаки, призводять до величезних втрат", - розповів Павлюк.

Генерал-лейтенант додав, що Росія має перевагу у живій силі, тому не рахує загиблих і поранених.

"Якщо ми намагаємося берегти своїх людей, зайвий раз не ризикуючи їхніми життями, то для Москви люди - це звичайна біомаса для виконання їхніх цілей", - додав він.

Павлюк додав, що така тактика Росії типова. Він пояснив, що війни, які до цього вигравала РФ, зокрема і Друга світова, були завдяки великій кількості солдатів.

"Коли Росія вигравала війни, вона завжди вигравала їх, заливаючи противника кров'ю своїх військ. Це було і під час Другої світової війни, коли сотні тисяч неозброєних людей кидали на позиції і зрештою цим досягали результату. Тому значення цієї маси варто розглядати серйозно. В принципі ми всі ці місяці воюємо з переважаючими силами противника", - підкреслив Павлюк.

Нагадаємо, командувач угруповання сил і засобів оборони Києва Олександр Павлюк вважає, що повторний наступ ворога з Білорусі можливий, але для підготовки противнику необхідно щонайменше два-три місяці.

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