Генерал Павлюк рассказал, как изменилась тактика россиян после 11 месяцев войны

Россия за 11 месяцев войны несколько изменила стратегию ведения боевых действий, отойдя от линейной тактики. В то же время враг до сих пор имеет превосходящие силы на поле боя.

"Они также учатся на войне, как и учимся мы. Они отходят от линейной тактики, которая была в начале, когда они атаковали батальонными тактическими группами. Сейчас россияне действуют более мелкими штурмовыми группами. Прослеживается много новых вариантов действий, противник испытывает их эффективность. Некоторые из них дают результат, некоторые - наоборот, приводят к огромным потерям", - рассказал Павлюк.

Генерал-лейтенант добавил, что Россия имеет преимущество в живой силе, поэтому не считает погибших и раненых.

"Если мы стараемся беречь своих людей, лишний раз не рискуя их жизнями, то для Москвы люди - это обычная биомасса для выполнения их целей", - добавил он.

Павлюк добавил, что такая тактика России типична. Он объяснил, что войны, которые до этого выигрывала РФ, в том числе Вторая мировая, были благодаря большому количеству солдат.

"Когда Россия выигрывала войны, она всегда выигрывала их, заливая противника кровью своих войск. Это было и во время Второй мировой войны, когда сотни тысяч невооруженных людей бросали на позиции и в конце концов достигали результата. Поэтому значение этой массы следует рассматривать серьезно. В принципе мы все эти месяцы сражаемся с превосходящими силами противника", - подчеркнул Павлюк.