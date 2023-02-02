ua ru
Чт, 02 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Генерал Павлюк рассказал, как изменилась тактика россиян после 11 месяцев войны

Новина українською →
Киев, Четверг 02 февраля 2023 12:26
Генерал Павлюк рассказал, как изменилась тактика россиян после 11 месяцев войны Фото: генерал-лейтенант Александр Павлюк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталья Юрченко

Россия за 11 месяцев войны несколько изменила стратегию ведения боевых действий, отойдя от линейной тактики. В то же время враг до сих пор имеет превосходящие силы на поле боя.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал Командующий группировкой сил и средств обороны Киева, генерал-лейтенант Александр Павлюк.

"Они также учатся на войне, как и учимся мы. Они отходят от линейной тактики, которая была в начале, когда они атаковали батальонными тактическими группами. Сейчас россияне действуют более мелкими штурмовыми группами. Прослеживается много новых вариантов действий, противник испытывает их эффективность. Некоторые из них дают результат, некоторые - наоборот, приводят к огромным потерям", - рассказал Павлюк.

Генерал-лейтенант добавил, что Россия имеет преимущество в живой силе, поэтому не считает погибших и раненых.

"Если мы стараемся беречь своих людей, лишний раз не рискуя их жизнями, то для Москвы люди - это обычная биомасса для выполнения их целей", - добавил он.

Павлюк добавил, что такая тактика России типична. Он объяснил, что войны, которые до этого выигрывала РФ, в том числе Вторая мировая, были благодаря большому количеству солдат.

"Когда Россия выигрывала войны, она всегда выигрывала их, заливая противника кровью своих войск. Это было и во время Второй мировой войны, когда сотни тысяч невооруженных людей бросали на позиции и в конце концов достигали результата. Поэтому значение этой массы следует рассматривать серьезно. В принципе мы все эти месяцы сражаемся с превосходящими силами противника", - подчеркнул Павлюк.

Напомним, командующий группировкой сил и средств обороны Киева Александр Павлюк считает, что повторное наступление врага из Беларуси возможно, но для подготовки противнику необходимо по меньшей мере два-три месяца.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Ракетный удар по Краматорску: фоторепортаж с места трагедии
Ракетный удар по Краматорску: фоторепортаж с места трагедии
DAILY
Откройте, обыск! Как силовики помогают Зеленскому с "чистками" чиновников
Юлия Акимова, Милан Лелич Откройте, обыск! Как силовики помогают Зеленскому с "чистками" чиновников