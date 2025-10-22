ua en ru
Головна » Новини » У світі

Генерал НАТО заявив, що Росія зрозуміла попередження альянсу

Брюссель, Середа 22 жовтня 2025 12:28
Генерал НАТО заявив, що Росія зрозуміла попередження альянсу Фото: Алексус Гринкевич (flickr.com photos airforceassociation)
Автор: Олександр Білоус

Після інцидентів у небі над Польщею та Естонією Росія змінила поведінку. Однак загрози повторення атак залишаються.

Про це заявив головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, генерал ВПС США Алексус Гринкевич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Reuters.

НАТО надіслало Росії чіткий сигнал

Росія, за словами генерала, змінила поведінку після того, як НАТО жорстко відреагувало на порушення повітряного простору Польщі та Естонії у вересні.

Тоді три російські військові літаки перебували в небі Естонії 12 хвилин, поки винищувачі Альянсу не вивели їх за межі країни.

Раніше, 9 вересня, понад 20 російських безпілотників перетнули польський кордон. НАТО вперше з початку війни в Україні збило російські цілі.

"Ми бачимо ознаки того, що росіяни намагаються бути більш обережними, що вони зрозуміли, що підійшли надто близько до межі або перетнули її в деяких випадках, особливо якщо говорити про інцидент із дронамі в Польщі", - сказав Гринкевич.

Москва продовжить промацувати кордони

За словами генерала, відповідь НАТО справила стримувальний ефект, але Росія продовжить шукати нові форми тиску.

"У нас є ефект стримування, але вони все одно намагатимуться діяти гібридними методами, щоб випробовувати Альянс", - зазначив він.

Москва стверджувала, що літаки не порушували естонське небо, а дрони діяли винятково в рамках операцій проти України.

Однак, як зазначив Гринкевич, після попередження НАТО російські літаки обійшли Естонію стороною, що демонструє розуміння наслідків.

НАТО посилює противодронний захист

Європейські країни підозрюють, що Росія стоїть за серією нещодавніх дрон-атак, включно з інцидентами в аеропортах Данії та Норвегії і над нафтовими платформами в Північному морі.

З початку вересня країни Північної Європи зафіксували щонайменше 38 подібних випадків.

Москва традиційно заперечує свою причетність.

Головнокомандувач збройних сил Нідерландів Онно Ейхельсхейм заявив, що НАТО реагуватиме на будь-які порушення, навіть якщо вони випадкові.

"Добре, що українці самі виробляють безліч засобів протидії дронам. Наше завдання - допомогти їм грошима, щоб вони могли виробляти більше", - сказав він.

ЄС готується до зміцнення оборони

Єврокомісія минулого тижня запропонувала чотири великих оборонних проєкти, включно із системою протидії дронам і зміцненням східного кордону.

Це частина стратегії, спрямованої на те, щоб Європа могла захищати себе до 2030 року.

План відображає побоювання, що Росія може спробувати атакувати країну ЄС найближчими роками, а також заклики президента США Дональда Трампа, щоб Європа більше дбала про власну безпеку.

