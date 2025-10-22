Генерал НАТО заявил, что Россия поняла предупреждение альянса

После инцидентов в небе над Польшей и Эстонией Россия изменила поведение. Однако угрозы повторения атак остаются.

Об этом заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерал ВВС США Алексус Гринкевич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Reuters .

НАТО отправило России четкий сигнал

Россия, по словам генерала, изменила поведение после того, как НАТО жестко отреагировало на нарушения воздушного пространства Польши и Эстонии в сентябре.

Тогда три российских военных самолета находились в небе Эстонии 12 минут, пока истребители Альянса не вывели их за пределы страны.

Ранее, 9 сентября, более 20 российских беспилотников пересекли польскую границу. НАТО впервые с начала войны в Украине сбило российские цели.

"Мы видим признаки того, что россияне пытаются быть более осторожными, что они поняли, что подошли слишком близко к черте или пересекли ее в некоторых случаях, особенно если говорить об инциденте с дронами в Польше", - сказал Гринкевич.

Москва продолжит прощупывать границы

По словам генерала, ответ НАТО оказал сдерживающий эффект, но Россия продолжит искать новые формы давления.

"У нас есть эффект сдерживания, но они все равно будут пытаться действовать гибридными методами, чтобы испытывать Альянс", - отметил он.

Москва утверждала, что самолеты не нарушали эстонское небо, а дроны действовали исключительно в рамках операций против Украины.

Однако, как отметил Гринкевич, после предупреждения НАТО российские самолеты обошли Эстонию стороной, что демонстрирует понимание последствий.

НАТО усиливает противодронную защиту

Европейские страны подозревают, что Россия стоит за серией недавних дрон-атак, включая инциденты в аэропортах Дании и Норвегии и над нефтяными платформами в Северном море.

С начала сентября страны Северной Европы зафиксировали как минимум 38 подобных случаев.

Москва традиционно отрицает свою причастность.

Главнокомандующий вооруженными силами Нидерландов Онно Эйхельсхейм заявил, что НАТО будет реагировать на любые нарушения, даже если они случайные.

"Хорошо, что украинцы сами производят множество средств противодействия дронам. Наша задача - помочь им деньгами, чтобы они могли производить больше", - сказал он.