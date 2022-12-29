Генерал НАТО розповів, яким чином Захід зможе вчасно надавати Україні зброю

Для того, щоб вчасно забезпечувати Україну всією необхідною зброєю,США та країни Заходу повинні частково мобілізувати свою промислову базу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на MSN .

Також Кларк додав, що зараз потрібно звинуватити Путіна та всіх його генералів у воєнних злочинах.

За його словами, Захід повинен прискорити процес створення міжнародного трибуналу, який притягнув би кремлівську владу до відповідальності.

Генерал зазначив, що Сполученим Штатам і НАТО в цілому потрібна реалістична оцінка й забезпечення потреб України. Екскомандувач підкреслив, що Україні потрібні західні танки, артилерія, далекобійні ракети, більше систем Patriot, дрони-камікадзе Switchblade 600 тощо.

"Нам необхідно перейти на часткову мобілізацію нашої промислової бази", - сказав колишній верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі генерал у відставці Веслі Кларк

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що уряд США розробив спеціальний план для пришвидшеної підготовки українських військових до роботи на системах Patriot.

Також раніше ми писали, що глава Міноборони України Олексій Резніков провів переговори з французьким колегою Себастьяном Лекорню. Сторони домовились про продовження передачі систем ППО нашій країні.

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