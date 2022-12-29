RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Генерал НАТО рассказал, как Запад сможет вовремя предоставлять Украине оружие

Фото: бывший верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе генерал в отставке Уэсли Кларк (twitter.com/GeneralClark)
Автор: Татьяна Степанова

Для того чтобы вовремя обеспечивать Украину всем необходимым оружием, США и страны Запада должны частично мобилизовать свою промышленную базу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на MSN.

"Нам необходимо перейти на частичную мобилизацию нашей промышленной базы", - сказал бывший верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе генерал в отставке Уэсли Кларк.

Генерал отметил, что Соединенным Штатам и НАТО в целом требуется реалистическая оценка и обеспечение потребностей Украины. Экскомандующий подчеркнул, что Украине требуются западные танки, артиллерия, дальнобойные ракеты, больше систем Patriot, дроны-камикадзе Switchblade 600 и т.д.

По его словам, Запад должен ускорить процесс создания международного трибунала, который привлек бы кремлевские власти к ответственности.

Также Кларк добавил, что сейчас нужно обвинить Путина и всех его генералов в военных преступлениях.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что правительство США разработало специальный план для ускоренной подготовки украинских военных к работе на системах Patriot.

Ранее мы писали, что глава Минобороны Украины Алексей Резников провел переговоры с французским коллегой Себастьяном Лекорню. Стороны договорились о продолжении передачи систем ПВО нашей стране.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОПомощь Украине