Генерал НАТО рассказал, как Запад сможет вовремя предоставлять Украине оружие

Для того чтобы вовремя обеспечивать Украину всем необходимым оружием, США и страны Запада должны частично мобилизовать свою промышленную базу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на MSN .

"Нам необходимо перейти на частичную мобилизацию нашей промышленной базы", - сказал бывший верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе генерал в отставке Уэсли Кларк.

Генерал отметил, что Соединенным Штатам и НАТО в целом требуется реалистическая оценка и обеспечение потребностей Украины. Экскомандующий подчеркнул, что Украине требуются западные танки, артиллерия, дальнобойные ракеты, больше систем Patriot, дроны-камикадзе Switchblade 600 и т.д.

По его словам, Запад должен ускорить процесс создания международного трибунала, который привлек бы кремлевские власти к ответственности.

Также Кларк добавил, что сейчас нужно обвинить Путина и всех его генералов в военных преступлениях.