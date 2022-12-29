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Генерал НАТО рассказал, как Запад сможет вовремя предоставлять Украине оружие

Новина українською →
США, Четверг 29 декабря 2022 21:39
Генерал НАТО рассказал, как Запад сможет вовремя предоставлять Украине оружие Фото: бывший верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе генерал в отставке Уэсли Кларк (twitter.com/GeneralClark)
Автор: Татьяна Степанова

Для того чтобы вовремя обеспечивать Украину всем необходимым оружием, США и страны Запада должны частично мобилизовать свою промышленную базу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на MSN.

"Нам необходимо перейти на частичную мобилизацию нашей промышленной базы", - сказал бывший верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе генерал в отставке Уэсли Кларк.

Генерал отметил, что Соединенным Штатам и НАТО в целом требуется реалистическая оценка и обеспечение потребностей Украины. Экскомандующий подчеркнул, что Украине требуются западные танки, артиллерия, дальнобойные ракеты, больше систем Patriot, дроны-камикадзе Switchblade 600 и т.д.

По его словам, Запад должен ускорить процесс создания международного трибунала, который привлек бы кремлевские власти к ответственности.

Также Кларк добавил, что сейчас нужно обвинить Путина и всех его генералов в военных преступлениях.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что правительство США разработало специальный план для ускоренной подготовки украинских военных к работе на системах Patriot.

Ранее мы писали, что глава Минобороны Украины Алексей Резников провел переговоры с французским коллегой Себастьяном Лекорню. Стороны договорились о продолжении передачи систем ПВО нашей стране.

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