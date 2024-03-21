Генерал НАТО про перемогу над Росією: Україна потребує ще більшої підтримки

За його словами, у 2023 році світ був надто оптимістичним, тому зараз важливо, щоб він не став занадто песимістичним.

"Якщо світ, можливо, був надмірно оптимістичним у 2023 році, ми не повинні припуститися тієї ж помилки, ставши надмірно песимістичними у 2024 році", - сказав він.

Бауер вважає, що якщо поглянути на факти, то є всі підстави бути впевненими у здатності України досягти успіху у війні.

"Єдине, що вам потрібно... це наша допомога. Країни-члени НАТО і багато інших країн світу надають Україні безпрецедентну підтримку, і це справді змінило ситуацію на краще. Але Україна потребує ще більшої підтримки", - розповів він.

Генерал також вважає, що українськім військовим вдалося докорінно змінити багато аспектів сучасної війни.

"Зіткнувшись з поєднанням окопів і артилерійських загороджень часів Першої світової війни з безпілотниками і штучним інтелектом XXI століття, ви швидко адаптувались і дали відсіч. Ви є першопрохідцями в інноваціях, використовуючи поєднання радянської техніки з сучасними західними зразками озброєння", - підкреслив він.

Візит Бауера в Україну

21 березня голова військового комітету НАТО Роб Бауер прибув в Україну. Це його перший візит з початку війни.

Під час візиту він вже встиг виступити на Київському безпековому форумі. Зокрема, Бауер наголосив, що прапор Швеції не буде єдиним синьо-жовтим у штаб-квартирі Альянсу.

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