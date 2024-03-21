Генерал НАТО о победе над Россией: Украина нуждается в еще большей поддержке

По его словам, в 2023 году мир был слишком оптимистичен, поэтому сейчас важно, чтобы он не стал слишком пессимистическим.

"Если мир, возможно, был чрезмерно оптимистичным в 2023 году, мы не должны допустить ту же ошибку, став чрезмерно пессимистическим в 2024 году", - сказал он.

Бауэр считает, что если взглянуть на факты, то есть все основания быть уверенными в способности Украины добиться успеха в войне.

"Единственное, что вам нужно... это наша помощь. Страны-члены НАТО и многие другие страны мира оказывают Украине беспрецедентную поддержку, и это действительно изменило ситуацию к лучшему. Но Украина нуждается в еще большей поддержке", - рассказал он.

Генерал также считает, что украинским военным удалось коренным образом изменить многие аспекты современной войны.

"Столкнувшись с сочетанием окопов и артиллерийских заграждений времен Первой мировой войны с беспилотниками и искусственным интеллектом XXI века, вы быстро адаптировались и дали отпор. Вы являетесь первопроходцами в инновациях, используя сочетание советской техники с современными западными образцами вооружения", - подчеркнул.

Визит Бауэра в Украину.

21 марта глава военного комитета НАТО Роб Бауэр прибыл в Украину. Это его первый визит с начала войны.

Во время визита он уже успел выступить на Киевском форуме безопасности. В частности, Бауэр отметил, что флаг Швеции не будет единственным сине-желтым в штаб-квартире Альянса.

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