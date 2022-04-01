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Генерал-майор СБУ хотів втекти в Угорщину за підробленими документами

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П'ятниця 01 квітня 2022 18:43
Генерал-майор СБУ хотів втекти в Угорщину за підробленими документами ДБР затримала генерал-майор СБУ (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Сьогодні, 1 квітня, під час спроби незаконного перетину кордону України був затриманий офіцер запасу СБУ. Він хотів перетнути кордон за підробленими документами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР.

Зазначається, що Державне бюро розслідувань продовжує виявляти канали незаконного переправлення через кордон чоловіків призовного віку та виявляти окремих осіб, незважаючи на їхній статус та звання.

Зокрема, в умовах воєнного стану генерал-майор використав підроблені документи аби потрапити до Угорщини через пункт пропуску "Тиса", що на Закарпатті.

Також він надав фальшиву довідку про, нібито, непридатність до військової служби та "понизив" себе у званні до рядового.

Тому за цим фактом слідчі внесли відомості до ЄРДР за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Генерал-майор СБУ хотів втекти в Угорщину за підробленими документами

Генерал-майор СБУ хотів втекти в Угорщину за підробленими документами (t.me/DBRgovua)

Раніше ми повідомляли, що ДБР викрило нову схему переправлення призовників за кордон.

Також ми писали, що у Хмельницькому викрили трьох військових, які незаконно переправляли чоловіків за кордон.

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Служба безпеки України ДБР
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