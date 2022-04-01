Сьогодні, 1 квітня, під час спроби незаконного перетину кордону України був затриманий офіцер запасу СБУ. Він хотів перетнути кордон за підробленими документами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР .

Зазначається, що Державне бюро розслідувань продовжує виявляти канали незаконного переправлення через кордон чоловіків призовного віку та виявляти окремих осіб, незважаючи на їхній статус та звання.

Зокрема, в умовах воєнного стану генерал-майор використав підроблені документи аби потрапити до Угорщини через пункт пропуску "Тиса", що на Закарпатті.

Також він надав фальшиву довідку про, нібито, непридатність до військової служби та "понизив" себе у званні до рядового.

Тому за цим фактом слідчі внесли відомості до ЄРДР за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Генерал-майор СБУ хотів втекти в Угорщину за підробленими документами (t.me/DBRgovua)