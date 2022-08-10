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Генерал Марченко рассказал, зачем Россия стягивает войска на юг

Новина українською →
Киев, Среда 10 августа 2022 08:43
Генерал Марченко рассказал, зачем Россия стягивает войска на юг Фото: годапанты хотят усилиться, стягивая войска на юг (mill.ru)
Автор: Ульяна Безпалько, Мария Кучерявец

Российские войска стягивают силы в Херсонскую и Запорожскую области, чтобы усилиться. Таким образом готовясь к контрнаступлению ВСУ.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал генерал-майор Дмитрий Марченко.

"Они (оккупанты - ред.) понимают, что Украина готовится к контрнаступательной операции и в связи с этим они усиливают там свои группировки, перебрасывают батальонные тактические группы. Но это им особо не поможет", - говорит Марченко.

Он отметил, что командование "Юг" сейчас очень удачно наносит артиллерийские удары по вражеским объектам и только за последнюю неделю было уничтожено более 10 складов с боеприпасами, командных пунктов.

"Поэтому, поверьте, ситуация у нас не такая плохая, как все думают", - подчеркнул Марченко.

По его словам, сейчас на территориях временно оккупированных Херсонской и Запорожской области находится примерно 25 батальонных тактических групп.

"Но скажу вам честно - никто точно не видел, сколько их там на самом деле. Как бы то ни было, никто их здесь не боится, никто не будет от них убегать. Мы готовы их встречать и давать бой", - отметил Марченко.

На вопрос, готовы ли оккупанты "жертвовать захватом Донбасса", перебрасывая силы на юг, генерал ответил, что враг просто хочет иметь хоть где-то какой-то "успех".

"Он сейчас у них не наблюдается ни на востоке, ни на юге - нигде. Я считаю, что они хотят попытаться захватить часть юга и если у них это удастся, то они сделают его приоритетным направлением", - подытожил Марченко.

Напомним, как сообщалось, в северо-восточные районы Херсонской области россияне стягивают оружие и технику. В ВСУ предполагали, что оккупанты настроены первыми атаковать, чтобы украинская армия перешла в оборону.

Подробнее о ситуации на южном фронте читайте в материале РБК-Украина "Зачем Россия стягивает войска на юг Украины и почему им грозит разгром".

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