Генерал Марченко рассказал, зачем Россия стягивает войска на юг
Российские войска стягивают силы в Херсонскую и Запорожскую области, чтобы усилиться. Таким образом готовясь к контрнаступлению ВСУ.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал генерал-майор Дмитрий Марченко.
"Они (оккупанты - ред.) понимают, что Украина готовится к контрнаступательной операции и в связи с этим они усиливают там свои группировки, перебрасывают батальонные тактические группы. Но это им особо не поможет", - говорит Марченко.
Он отметил, что командование "Юг" сейчас очень удачно наносит артиллерийские удары по вражеским объектам и только за последнюю неделю было уничтожено более 10 складов с боеприпасами, командных пунктов.
"Поэтому, поверьте, ситуация у нас не такая плохая, как все думают", - подчеркнул Марченко.
По его словам, сейчас на территориях временно оккупированных Херсонской и Запорожской области находится примерно 25 батальонных тактических групп.
"Но скажу вам честно - никто точно не видел, сколько их там на самом деле. Как бы то ни было, никто их здесь не боится, никто не будет от них убегать. Мы готовы их встречать и давать бой", - отметил Марченко.
На вопрос, готовы ли оккупанты "жертвовать захватом Донбасса", перебрасывая силы на юг, генерал ответил, что враг просто хочет иметь хоть где-то какой-то "успех".
"Он сейчас у них не наблюдается ни на востоке, ни на юге - нигде. Я считаю, что они хотят попытаться захватить часть юга и если у них это удастся, то они сделают его приоритетным направлением", - подытожил Марченко.
Напомним, как сообщалось, в северо-восточные районы Херсонской области россияне стягивают оружие и технику. В ВСУ предполагали, что оккупанты настроены первыми атаковать, чтобы украинская армия перешла в оборону.
Подробнее о ситуации на южном фронте читайте в материале РБК-Украина "Зачем Россия стягивает войска на юг Украины и почему им грозит разгром".
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