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Генерал Марченко розповів, навіщо Росія стягує війська на південь

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Київ, Середа 10 серпня 2022 08:43
Генерал Марченко розповів, навіщо Росія стягує війська на південь Фото: рокупанти хочуть підсилитися, стягуючи війська на південь (mill.ru)
Автор: Уляна Безпалько, Марія Кучерявець

Російські війська стягують сили в Херсонську та Запорізьку області, аби підсилитися. Таким чином готуючись до контрнаступу ЗСУ.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів генерал-майор Дмитро Марченко.

"Вони (окупанти - ред.) розуміють, що Україна готується до контрнаступальної операції та у зв'язку з цим вони посилюють там свої угрупування, перекидають батальйонні тактичні групи. Але це їм особливо не допоможе", - каже Марченко.

Він зазначив, що командування "Південь" зараз дуже вдало завдає артилерійські удари по ворожих об'єктах і лише за останній тиждень було знищено понад 10 складів з боєприпасами, командних пунктів.

"Тому, повірте, ситуація у нас не така погана, як усі думають", - підкреслив Марченко.

За його словами, зараз на територіях тимчасово окупованих Херсонської та Запорізької області знаходиться приблизно 25 батальйонних тактичних груп.

"Але скажу вам чесно - ніхто точно не бачив, скільки їх там насправді. Як би там не було, ніхто їх тут не боїться, ніхто не буде від них тікати. Ми готові їх зустрічати та давати бій", - зазначив Марченко.

На питання, чи готові окупанти "жертвувати захопленням Донбасу", перекидаючи сили на південь, генерал відповів, що ворог просто хоче мати хоч десь якийсь "успіх".

"Він зараз у них не спостерігається ні на сході, ні на півдні - ніде. Я вважаю, що вони хочуть спробувати захопити частину півдня і якщо в них це вдасться, то вони зроблять його пріоритетним напрямком", - підсумував Марченко.

Нагадаємо, як повідомлялося, у північно-східні райони Херсонської області росіяни стягують зброю і техніку. У ЗСУ припускали, що окупанти налаштовані першими атакувати, щоб українська армія перейшла в оборону.

Детальніше про ситуацію на південному фронті читайте в матеріалі РБК-Україна "Навіщо Росія стягує війська на південь України і чому їм загрожує розгром".

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