В Україну доставили ще 7 локомотивів General Electric

Фото: доставка локомотивів General Electric (info.uz.ua)

Загалом "Укрзалізниця" вже отримала 15 локомотивів із 30 запланованих

В Україну прибула ще одна партія локомотивів General Electric для "Укрзалізниці". Про це повідомив в.о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов, передає РБК-Україна із посиланням на Медіацентр "Магістраль".

За його словами, локомотиви доставили до порту Чорноморськ. Зранку у середу, 24 жовтня, розпочалося вивантаження тепловозів із судна. Їх, як і 8 попередніх, відправлять на Крюківський вагонобудівний завод для остаточного укомплектування.

Кравцов додав, що тим часом продовжується процес сертифікації відповідності тепловозів для прийому в експлуатацію. Орієнтовно вона відбудеться у листопаді - локомотив GE здійснить пробіг 150 км на залізничній мережі України.

Фото: доставка локомотивів General Electric (info.uz.ua)

"Потім локомотиви будуть задіяні в перевезеннях. Сертифікацію здійснює орган із сертифікації продукції вагонобудування ДП "Український науково-дослідний інститут вагонобудування", - зазначив Кравцов.

Він додав, що за контрактом перша партія тепловозів TE33A серії Evolution виробництва General Electric складається з 30 одиниць. Компанія поставила загалом вже 15. Решта надійде у першому кварталі 2019 року.

"Задіємо їх до перевезень на півдні країни - вони курсуватимуть на мелітопольському, миколаївському та маріупольському напрямках, на найбільш вантажонапружених дільницях", - сказав Кравцов.

Він також додав, що перший етап співпраці з GE передбачає локалізацію в Україні на рівні 10 %. Поступово рівень локалізації в Україні буде доведений до 40 %.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро розслідує закупівлю Укрексімбанком локомотивів General Electric для ПАТ "Укрзалізниця" за завищеними цінами.