За словами Дуки, йдеться про зафіксований епізод можливих протиправних дій керівника антикорупційного відомства.



"Семен Кривонос, будучи дуже фаховим спеціалістом у земельній сфері, торгував державною землею. Вимагав за це кошти", - заявив Дука.



Генерал СБУ наголосив на необхідності перевірки цих обставин за участю чинного директора НАБУ.

Контекст

Дука фігурує у справі "Карфаген", у межах якої НАБУ та САП підозрюють його у причетності до злочинної організації, що, за версією слідства, прикривала незаконний бізнес, зокрема мережу шахрайських кол-центрів і наркокартель.



6 листопада 2026 року Вищий антикорупційний суд визначив для Дуки заставу в розмірі 65 млн гривень, після сплати якої він вийшов із СІЗО.



Сам генерал відкидає звинувачення та називає кримінальне переслідування помстою з боку НАБУ і САП за його діяльність із документування ймовірних порушень в антикорупційних органах.