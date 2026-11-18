По словам Дуки, речь идет о зафиксированном эпизоде ​​возможных противоправных действий руководителя антикоррупционного ведомства.

"Семен Кривонос, являясь очень профессиональным специалистом в земельной сфере, торговал государственной землей. Требовал за это средства", - заявил Дука.

Генерал СБУ отметил необходимость проверки этих обстоятельств с участием действующего директора НАБУ.

Контекст

Дука фигурирует в деле "Карфаген", в рамках которого НАБУ и САП подозревают его в причастности к преступной организации, которая, по версии следствия, прикрывала незаконный бизнес, в частности, сеть мошеннических колл-центров и наркокартель.

6 ноября 2026 года Высший антикоррупционный суд определил для Дуки залог в размере 65 млн гривен, после уплаты которого он вышел из СИЗО.

Сам генерал отвергает обвинения и называет уголовное преследование местью со стороны НАБУ и САП за его деятельность по документированию возможных нарушений в антикоррупционных органах.