Гендиректором "Укргазвидобування" став Юрій Ткачук: що про нього відомо
Юрій Ткачук став новим гендиректором АТ "Укргазвидобування", яке входить до НАК "Нафтогаз України". Його представили колективу у п'ятницю, 26 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби "Нафтогазу".
"Це одна з найвідповідальніших управлінських позицій у галузі. Тому зараз перед новим генеральним директором стоїть низка критично важливих завдань", - зазначив глава групи "Нафтогаз" Сергій Корецький.
Він повідомив, що йдеться про відновлення об’єктів після ворожих обстрілів, а також збільшення обсягів газовидобування.
Варто зазначити, що до призначення Ткачука обов’язки генерального директора "Укргазвидобування" з червня 2024 року тимчасово виконував Сергій Лагно. До призначення він обіймав посаду головного інженером підприємства.
Що відомо про Юрія Ткачука
Новий гендиректор "Укргазвидобування" має понад 25 років досвіду в енергетичному та промисловому секторах.
З листопада 2022 року він обіймав посаду фінансового директора АТ "Укрнафта", де відповідав за фінансову стратегію, ризик-менеджмент та інвестиційну політику.
14 травня 2025 року наглядова рада "Укрнафти" призначила фінансового директора компанії Юрія Ткачука тимчасовим виконувачем обов’язків керівника.
Нагадаємо, нещодавно АТ "Укрнафта" отримала нового керівника - головою правління компанії став Богдан Кукура. Він переміг у відкритому конкурентному відборі.
Зазначимо, у квітні Сергія Корецького було призначено головою правління НАК "Нафтогаз України". Відповідне рішення було ухвалено під час засідання наглядової ради компанії.