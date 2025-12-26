ua en ru
Пт, 26 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Гендиректором "Укргаздобычи" стал Юрий Ткачук: что о нем известно

Украина, Пятница 26 декабря 2025 22:03
UA EN RU
Гендиректором "Укргаздобычи" стал Юрий Ткачук: что о нем известно Фото: Юрий Ткачук и Сергей Корецкий (facebook.com/NaftogazUGV)
Автор: Валерий Ульяненко

Юрий Ткачук стал новым гендиректором АО "Укргаздобыча", которое входит в НАК "Нафтогаз Украины". Его представили коллективу в пятницу, 26 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы "Нафтогаза".

"Это одна из самых ответственных управленческих позиций в отрасли. Поэтому сейчас перед новым генеральным директором стоит ряд критически важных задач", - отметил глава группы "Нафтогаз" Сергей Корецкий.

Он сообщил, что речь идет о восстановлении объектов после вражеских обстрелов, а также увеличение объемов газодобычи.

Стоит отметить, что до назначения Ткачука обязанности генерального директора "Укргаздобычи" с июня 2024 года временно исполнял Сергей Лагно. До назначения он занимал должность главного инженера предприятия.

Что известно о Юрии Ткачуке

Новый гендиректор "Укргаздобычи" имеет более 25 лет опыта в энергетическом и промышленном секторах.

С ноября 2022 года он занимал должность финансового директора АО "Укрнафта", где отвечал за финансовую стратегию, риск-менеджмент и инвестиционную политику.

14 мая 2025 года наблюдательный совет "Укрнафты" назначил финансового директора компании Юрия Ткачука временно исполняющим обязанности руководителя.

Напомним, недавно АО "Укрнафта" получила нового руководителя - председателем правления компании стал Богдан Кукура. Он победил в открытом конкурентном отборе.

Отметим, в апреле Сергей Корецкий был назначен председателем правления НАК "Нафтогаз Украины". Соответствующее решение было принято во время заседания наблюдательного совета компании.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нафтогаз Украины Укргаздобыча Укрнафта
Новости
Зеленский выдвинул условие для референдума по мирному плану Трампа
Зеленский выдвинул условие для референдума по мирному плану Трампа
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну