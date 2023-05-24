Гендиректора "Уральських авіаліній" підозрюють у перекиданні росіян на війну в Україну

Посадовець допомагав Міноборони РФ перекидати окупаційні угруповання у напрямку українського кордону.

"Для цього він надав 6 цивільних повітряних суден, якими потім транспортували російських мобілізованих, а також їхню зброю та боєприпаси", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з початку жовтня минулого року за сприяння Скуратова агресор здійснив 11 "військових" рейсів до аеропорту "Платов" у Ростовській області. Надалі окупаційні підрозділи перекидали в Україну для участі у бойових діях на східному та південному фронтах.

Слідчі Служби безпеки повідомили Скуратову про підозру за фактом планування, підготовки, розв’язування та ведення агресивної війни. Зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення. Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України.

Скуратов Сергій Миколайович наразі перебуває під санкціями України.