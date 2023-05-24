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Гендиректора "Уральских авиалиний" подозревают в переброске россиян на войну в Украину

Фото: Сергей Скуратов (рос СМИ)
Автор: Дмитрий Браславский

Генеральный директор российской авиакомпании "Уральские авиалинии" Сергей Скуратов помогал перебрасывать мобилизованных для участия в войне против Украины. Он предоставил гражданские самолеты, на которых перевозили оружие и боеприпасы в Ростовскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Чиновник помогал Минобороны РФ перебрасывать оккупационные группировки в направлении украинской границы.

"Для этого он предоставил 6 гражданских воздушных судов, которыми потом транспортировали российских мобилизованных, а также их оружие и боеприпасы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала октября прошлого года при содействии Скуратова агрессор совершил 11 "военных" рейсов в аэропорт "Платов" в Ростовской области. В дальнейшем оккупационные подразделения перебрасывали в Украину для участия в боевых действиях на восточном и южном фронтах.

Следователи Службы безопасности сообщили Скуратову о подозрении по факту планирования, подготовки, развязывания и ведения агрессивной войны. Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения. Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против Украины.

Скуратов Сергей Николаевич сейчас находится под санкциями Украины.

Напомним, что Служба безопасности Украины объявила подозрение всем российским сенаторам. Они поддержали незаконное "присоединение" временно оккупированных регионов Украины к РФ.

Также СБУ сообщила о подозрении бывшему соратнику беглого экс-президента Виктора Януковича. Он сейчас помогает оккупантам и даже получил должность "сенатора" оккупированной Запорожской области.

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