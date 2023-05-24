Гендиректора "Уральских авиалиний" подозревают в переброске россиян на войну в Украину

Чиновник помогал Минобороны РФ перебрасывать оккупационные группировки в направлении украинской границы.

"Для этого он предоставил 6 гражданских воздушных судов, которыми потом транспортировали российских мобилизованных, а также их оружие и боеприпасы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала октября прошлого года при содействии Скуратова агрессор совершил 11 "военных" рейсов в аэропорт "Платов" в Ростовской области. В дальнейшем оккупационные подразделения перебрасывали в Украину для участия в боевых действиях на восточном и южном фронтах.

Следователи Службы безопасности сообщили Скуратову о подозрении по факту планирования, подготовки, развязывания и ведения агрессивной войны. Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения. Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против Украины.

Скуратов Сергей Николаевич сейчас находится под санкциями Украины.