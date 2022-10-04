Гендиректор Запорізької АЕС більше не обійматиме свою посаду, - МАГАТЕ

Генеральний директор Запорізької атомної електростанції Ігор Мурашов більше не обійматиме свою посаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МАГАТЕ.

Також стало відомо, що Гроссі поїде до Києва, а потім до Москви, щоб продовжити консультації щодо узгодження та якнайшвидшого впровадження захисної зони ядерної безпеки та безпеки навколо ЗАЕС.

"Гроссі підтримував постійний зв’язок з усіма відповідними органами, щоб сприяти його звільненню", - додали у повідомленні.

"Зараз пан Мурашов разом із сім’єю і не буде працювати на ЗАЕС. Хто його замінить, невідомо", - заявили в МАГАТЕ.

Нагадаємо, у суботу, 1 жовтня, стало відомо, що генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова було затримано російським патрулем. Окупанти зупинили автомобіль, його самого затримали і з зав'язаними очима відвезли у невідомому напрямку.

Після цього МАГАТЕ заявило про те, що воно отримало інформацію про "тимчасове затримання" Мурашова.

При цьому в агентстві наголошували, що викрадення Мурашова прямо впливає на ядерну безпеку ЗАЕС .

Пізніше стало відомо, що директора Запорізької АЕС звільнили з російського полону.

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