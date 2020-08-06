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Гендиректор "Укртрансгаза" ушел с должности

Киев, Четверг 06 августа 2020 11:39
Гендиректор "Укртрансгаза" ушел с должности
Фото: Сергей Алексеенко (utg.ua)
Автор: Александр Белоус

Алексеенко возглавлял компанию с марта 2019 года

Сергей Алексеенко покинул должность генерального директора АО "Укртрансгаз" с 5 августа 2020 года. Временно осуществляет полномочия генерального директора компании заместитель главы правления "Нафтогаза" Сергей Перелома.

Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансгаза".

Глава группы "Нафтогаз" Андрей Коболев поблагодарил Алексеенко за вклад, который он сделал за годы работы в "Укртрансгазе" и "Нафтогазе".

"За это время компания прошла через масштабную трансформацию, укрепила свою репутацию и стала полноправным игроком на газовом рынке Европы", - сказал он.

Сергей Алексеенко вошел в состав правления "Укртрансгаза" в марте 2017 года и отвечал за управление финансами. С марта 2019 года он возглавил компанию.

Напомним, после трансформации НАК "Нафтогаз Украины", которая была проведена в 2019 году, в сфере управления "Укртрансгаза" остались подземные газовые хранилища. Магистральные газопроводы перешли к новой компании "Оператор ГТС Украины", которая была выведена из "Нафтогаза".

Как сообщало РБК-Украина, НАК "Нафтогаз Украины" как единственный акционер АО "Укртрансгаз" назначил Сергея Алексеенко временно исполняющим обязанности президента АО "Укртрансгаз" с 19 марта 2019 года.

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