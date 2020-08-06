Гендиректор "Укртрансгазу" залишив посаду

Фото: Сергій Олексієнко (utg.ua)

Олексієнко очолював компанію з березня 2019 року

Сергій Олексієнко залишив посаду генерального директора АТ "Укртрансгаз" з 5 серпня 2020 року. Тимчасово здійснює повноваження генерального директора компанії заступник голови правління "Нафтогазу" Сергій Перелома.

Про це повідомляє прес-служба "Укртрансгазу".

Голова групи "Нафтогаз" Андрій Коболєв подякував Олексієнку за внесок, що він зробив за роки роботи в "Укртрансгазі" та "Нафтогазі".

"За цей час компанія пройшла через масштабну трансформацію, зміцнила свою репутацію та стала повноправним гравцем на газовому ринку Європи", - сказав він.

Сергій Олексієнко ввійшов до складу правління Укртрансгазу в березні 2017 року та відповідав за управління фінансами. З березня 2019 року він очолив компанію.

Нагадаємо, після трансформації НАК "Нафтогаз України", яка була проведена у 2019 році, у сфері управління "Укртрансгазу" залишилися підземні газові сховища. Магістральні газопроводи перейшли до нової компанії "Оператор ГТС України", яка була виведена з "Нафтогазу".

Як повідомляло РБК-Україна, НАК "Нафтогаз України" як єдиний акціонер АТ "Укртрансгаз" призначив Сергія Олексієнка тимчасово виконуючим обов`язки президента АТ "Укртрансгаз" з 19 березня 2019 року.