Гендиректор The Washington Post оголосив про відставку: яка причина

Як передає РБК-Україна , про це повідомив керівник бюро WP у Білому домі Метт Вайзер, прикріпивши до свого допису скриншот листа Льюїса до співробітників.

"Після двох років перетворень у The Washington Post зараз для мене настав час піти. Я хочу подякувати Джеффу Безосу за його підтримку та керівництво протягом усього мого перебування на посаді генерального директора та видавця. Ця установа не могла б мати кращого власника", - написав у листі Льюїс.

Він додав, що за час його перебування на посаді були ухвалені "складні рішення", щоб забезпечити стале майбутнє WP, аби видання, за словами посадовця, могло ще багато років поспіль щодня публікувати "високоякісні незаангажовані новини для мільйонів споживачів".

Обовʼязки керівника тепер виконуватиме фінансовий директор газети Джефф ДʼОнофріо.

Профспілка The Washington Post зазначила, що "відхід Льюїса давно назрів". Водночас гільдія закликала власника видання Джеффа Безоса скасувати звільнення.

Днями стало відомо, що WP звільнить понад 300 журналістів та скоротить місцевий, міжнародний та спортивний відділи в межах масових чисток, влаштованих Безосом. Він вважає, що медіа нібито "даремно витрачало кошти" та "не задовільняло потреби читачів".