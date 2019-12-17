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Гендиректор "Славянского курорта" не выплатил около 4 млн гривен зарплат

Новости » Общество     17.12.2019 - 22:28
Гендиректор "Славянского курорта" не выплатил около 4 млн гривен зарплат
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Руководителю госпредприятия сообщили о подозрении в безосновательной невыплате зарплаты

Генеральному директору государственного предприятия "Санаторно-курортный реабилитационный центр "Славянский курорт" сообщили о подозрении в невыплате зарплат работникам на более 3,7 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ).

Руководителю госпредприятия сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 175 Уголовного кодекса Украины, то есть в безосновательной невыплате работникам заработной платы.

"По версии следствия, указанное лицо, имея возможность своевременно рассчитаться с работниками за выполненную работу, допустила невыплату им заработной платы в сумме более 3 млн 747 тыс. грн, что подтверждено выводами судебно-экономической экспертизы", - сообщили в ГПУ.

Сообщается, что продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной раде отклонить законопроект, который ужесточает ответственность за невыплату пенсий и зарплат.

Также сообщалось, что во Львовской области СБУ разоблачила руководство "Львовуголь" на махинациях с зарплатами шахтеров. Некоторые сотрудники шахты получали зарплату, фактически не работая.

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