Гендиректор "Слов'янського курорту" не виплатив близько 4 млн гривень зарплат

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Керівнику держпідприємства повідомили про підозру у безпідставній невиплаті зарплати

Генеральному директору державного підприємства "Санаторно-курортний реабілітаційний центр "Слов'янський курорт" повідомили про підозру у невиплаті зарплат працівникам на понад 3,7 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генеральної прокуратури України (ГПУ).

Керівнику держпідприємства повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 175 Кримінального кодексу України, тобто безпідставної невиплати працівникам заробітної плати.

"За версією слідства, вказана особа, маючи можливість своєчасно розрахуватися з працівниками за виконану роботу, допустила невиплату їм заробітної плати у сумі понад 3 млн 747 тис. грн., що підтверджено висновками судово-економічної експертизи", - повідомили в ГПУ.

Повідомляється, що триває досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній раді відхилити законопроект, який посилює відповідальність за невиплату пенсій і зарплат.

Також повідомлялося, що у Львівській області СБУ викрила керівництво "Львіввугілля" на махінаціях з зарплатами шахтарів. Деякі співробітники шахти отримували зарплату, фактично не працюючи.