Гендиректор одного из ГП не задекларировал недвижимость в оккупированной Ялте

Фото: Павел Кривонос (inpredkadry.kiev.ua)

НАПК также сообщило полиции о признаках уголовных правонарушений в действиях еще двух чиновников

Генеральный директор государственного предприятия "Генеральная дирекция по обслуживанию иностранных представительств" Павел Кривонос в декларации за 2016 год не задекларировал нежилые помещения в оккупированной Россией Ялте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Так, Национальное агентство по предотвращению коррупции по результатам полных проверок деклараций 3 должностных лиц выявило декларирование недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Нацагентство сообщило об этом Нацполиции, направив соответствующие обоснованные выводы.

"Генеральный директор государственного предприятия "Генеральная дирекция по обслуживанию иностранных представительств" Кривонос Павел Александрович, подавая декларацию за 2016 год, не задекларировал нежилые помещения в г. Ялта, на которые за должностным лицом зарегистрировано право собственности, недостоверно указал стоимость принадлежащих ему автомобилей и размер собственного дохода и дохода своей жены", - сказано в сообщении.

В НАПК подчеркнули, что в целом в декларации должностного лица установлены недостоверные сведения на сумму более 670 тыс. гривен.

Кроме того, установлено, что депутат Прилуцкого районного совета Михаил Андриевский в декларации за 2017 год не указал свою квартиру, автомобиль ГАЗ, недостоверно указал сумму вклада в уставные капиталы обществ. Также депутат не указал в декларации квартиру, жилой дом и три земельных участка жены.

"Всего в декларации депутата установлены недостоверные сведения на сумму более 1,43 млн гривен", - отметили в Нацагентстве.

Также в НАПК сообщают, что старший государственный инспектор таможенного поста Сумской таможни ГФС Евгений Маслюк не задекларировал 3 автомобиля членов семьи - отца и матери, а также недостоверно указал сумму их дохода и дохода жены. При этом общая сумма недостоверных сведений, установленных при проверке декларации должностного лица, составляет более 570 тыс. гривен.

Напомним, НАПК направило в суд административный протокол в отношении депутата Запорожского горсовета, которая скрыла приобретение катера стоимостью более миллиона гривен.

РБК-Украина ранее сообщало, что в НАПК предупреждали, что, несмотря на военное положение в ряде регионов Украины, военнослужащие и другие субъекты декларирования должны своевременно подавать декларации.